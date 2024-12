Po stopách Keltů až do města loutek

Když jsem svému okolí řekla, že se na víkend chystám do Chrudimi, setkala jsem se hlavně s pobavenými poznámkami nebo ironickými otázkami typu: „To ti procházka po jednom jediném náměstí zabere celé dva dny?“ Od těch, kteří do okresního města ve východních Čechách ještě nezavítali, padly i dotazy: „A kde je vlastně Chrudim?“ U Pardubic, odvětila jsem a sdělila tím vše, co jsem o tomto městě sama věděla.