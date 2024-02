S kurýry na Desáté avenue

Pokud mají městští cyklisté sny, bude mezi ně patřit dvouproudá, jednosměrná, od aut strukturálně oddělená cyklostezka. Někdo může jet pomalu a někdo rychleji, lze vzít na projížďku dítě, prostě paráda. Přesně taková cyklostezka se vyjímá na Desáté avenue na Manhattanu a je výsledkem úctyhodných veřejných investic, které New York učinil do cyklodopravy: 770 kilometrů cyklostezek za posledních deset let. Ale neužívali jsme si je moc dlouho.

Před pár dny jsem jela za obzvlášť chladného počasí Manhattanem a na normálním kole jsem byla skoro jediná, neboť tento veřejný prostor zcela zaplevelila elektrokola kurýrů. Donáška jídla si z městského projektu učinila superdálnici, kde cyklisté spíš překážejí. Na oné Desáté avenue, ač je stezka jednosměrná, se to hemží rychlými elektrokoly ze všech světových stran. Kurýři na volné noze, z nichž byli mnozí evidentně formováni prostředím, kde dodržování dopravních předpisů nebylo vysokou prioritou, se ve snaze co nejrychleji doručit něčí nudlovou polévku vrhají do křižovatek zásadně na červenou. Někteří dokonce na elektromopedech prolétávají přechodem skrze dav vystresovaných chodců, aby zas hned mohli v mobilní aplikaci co nejrychleji chňapnout další špatně placenou zakázku.