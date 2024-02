Čím se tam v horách stali? Sněžné bratrstvo se vrací k letecké tragédii v Andách a hledá spiritualitu v hrůze

Událost týdne

Písně Taylor Swift, Ariany Grande, Olivie Rodrigo, Rihanny, Bad Bunnyho, Adele, Harryho Stylese nebo Billie Eilish by postupně měly začít mizet z TikToku a stanou se tak pro uživatele této sociální sítě nedostupné. Proč? Vydavatelství Universal Music Group – největší globální hráč mezi hudebními firmami – se rozhodlo neprodloužit s platformou smlouvu. V praxi to bude znamenat, že žádnou ze zhruba tří milionů individuálních nahrávek, jež se v katalogu Universalu nacházejí, už nebude možné legálně použít jako doprovod pro tiktoková videa.

Důvody svého kroku vydavatelství zveřejnilo v úterý 30. ledna, tedy pouhý den před vypršením stávajícího kontraktu. Nedostatečná finanční kompenzace tvůrců a tvůrkyň, lhostejnost vůči hudebnímu obsahu tvořenému za pomoci AI, který poškozuje nováčky, nulový zájem řešit vzestup šikany a šíření projevů nenávisti. To jsou tři hlavní body, které vydavatelství vedly k ukončení spolupráce. Příjmy z TikToku tvoří pouhé jedno procento celoročních příjmů Universalu, což je podle firmy nesrovnatelné s tím, kolik jim plyne z jiných platforem. „TikTok se pokouší vybudovat byznys založený na hudbě, aniž by za ni zaplatil férovou cenu,“ píše se v otevřeném dopise, který rozpoutal konflikt mezi společnostmi, z nichž každá má svoji definici toho, co je hudební trh.