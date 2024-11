Svět s napětím sleduje české vědce

Když píšete, čtenář je vždycky přítomen Jiří Trávníček

Kultura je sférou sdílených významů, tedy nejenom těch vysílaných. Co by byly knihy bez těch, kdo je čtou? Pouhou makulaturou. Sémantickou dřímotou. Spící Šípkovou Růženkou čekající na polibek svého prince, ergo čtenáře. Ano, je to až čtenář, kdo činí literaturu literaturou, stejně je to až divák, kdo činí film filmem, či posluchač skladbu skladbou.