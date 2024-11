Cílem není cítit se dobře. Copak chcete mít na náhrobku „prožil pohodlný život“?

Byla doba, kdy se tvrdilo, že lidé nepotřebují tohle napětí. Ale Frankl řekl, že lidé jsou naopak k tomuto napětí stvořeni. Kdyby tu nebylo, zbláznili bychom se, upadli bychom do deprese, nebo bychom vytvářeli nesmyslné napětí pomocí drog, adrenalinových zážitků, nakupování či bezuzdného sledování seriálů. Ale napětí, které vzniká při následování smysluplného cíle, je přesně to, co potřebujeme. Člověk, který využívá své schopnosti a možnosti k tomu, aby dosáhl hodnot, kterým věří a jde si za nimi, je nezastavitelný a neuvěřitelně odolný. Slovo odolnost je dnes trochu zprofanované, ale můj dědeček už před sto lety řekl: usilujte o smysluplný cíl. Nikdy vás to nezahltí, nikdy to nebude příliš snadné. Takže pokud se teď někdo cítí skleslý výsledkem amerických voleb a navštíví logoterapeuta, odejde spíše s větším napětím, než cítil předtím. A třeba se rozhodne stát politicky aktivním, protože si řekne, že chce udělat něco pro obhajobu svých hodnot.