Nebýt křečkem v kole

Jaro 2022, Nová scéna Národního divadla. „Rozpadají se mi vztahy, nemám na ně čas. Nedokážu si představit, že bych uživil rodinu.“ „Opravdu je možné dělat tři premiéry do roka s čistým svědomím, že to člověk dělal naplno a zároveň se za pár let neodrovnal?“ „Trápí mě zvláštní pokoutnost, která se objevuje kolem tématu honorářů. O částkách se nemluví a umělec se většinou stydí za to, že vůbec peníze potřebuje.“