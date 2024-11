Proč je jediný hejtman ODS Martin Kuba tak úspěšný?

O to se na jihu Čech do značné míry postarali voliči. Budějovická ODS se pod Kubovým vedením propadla v komunálních volbách 2010 ze 46 na 15 procent a Kuba se vůbec nedostal do zastupitelstva. Navzdory neúspěchu byl však povolán do Prahy, stal se ministrem průmyslu a na stranickém kongresu v listopadu 2012 si zvolila ODS, tehdy upadající do své nejhlubší krize, Kubu prvním místopředsedou. Když pak na jaře 2013 Nečasova vláda kvůli skandálu s tajným milostným životem premiéra padla, Kuba se stal úřadujícím předsedou ODS a měl tedy vést i vládu. Ovšem co přehlíželi členové ODS, to odmítli překousnout koaliční partneři. Představu Kuby jako premiéra ušpiněného aférou s kmotry odmítla ústy Karla Schwarzenberga TOP 09. Kuba tedy další vládu sestavit nedokázal, po roce na postu prvního místopředsedy skončil a s kolosálním neúspěchem se vrátil na jih Čech.