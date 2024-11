Chrlivý příběh hrdinství

U spousty knížek si s odstupem let už nepamatuji, kdy, kde a za jakých okolností jsem je přečetl. U „pravdivého románu“ Jana Nováka Zatím dobrý: Mašínovi a největší příběh studené války si to i po dvaceti letech pamatuji velmi přesně. Vracel jsem se sám z Finska trajektem a autobusem přes Pobaltí, cesta mi zabrala víc než den, a když jsem z Helsinek konečně dorazil do Prahy, měl jsem celý ten osmisetstránkový špalek za sebou. Zhltl jsem ho jedním dechem, natolik byl strhující.