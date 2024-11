Čtvrtstoletí českého knižního příběhu

Dvacet pět let, které uplynuly od přelomu tisíciletí, představuje z hlediska českého knižního trhu více než 300 tisíc vydaných knih. I když dáme stranou ty, které s literaturou skutečně nikterak nesouvisejí, pohybujeme se pořád v záplavě tisíců knih beletristických, esejistických a publicistických. A i když ještě oddělíme ty překladové, které jsou nicméně s těmi tuzemskými bytostně provázány, pořád zůstává množství, jež není v silách jedince přečíst a poté v něm najít zřetelný řád. Proto je i následující probírka jenom pohledem na vrchol ledovce a někdo jiný by nad stejnou produkcí našel kontury zcela odlišných příběhů, v nichž by vystupovali zcela jiní hrdinové.