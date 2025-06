Výstava týdne: Malby vyjetým olejem v nově zpřístupněných prostorech libeňské synagogy

Hniková maluje více než originálním materiálem. Na plátna, textilie a či sádru vrství vyjetý motorový olej, který má tu unikátní vlastnost, že nikdy neuschne, tudíž se zobrazené výjevy časem neustále mění. Autorčina díla kolem sebe navíc šíří nezaměnitelnou pachovou stopu. Hniková se nicméně s kurátorkou Ivou Mladičovou sympaticky rozhodla, že její (pouze třítýdenní) intervence do prostoru někdejšího svatostánku bude právě až na olejovou vůni vůči památce co nejohleduplnější a spíš než o využívání jejího nezaměnitelného genia loci půjde o snahu vytvořit novou synergii směřující k co největšímu oživení prostoru.