Ďáblův polibek

Začalo to polibkem ďábla, přesněji řečeno bylo to v průběhu skladby Kiss the Devil od kapely Eagles of Death Metal, kdy teroristé v pařížském klubu Bataclan v pátek 13. listopadu 2015 spustili střelbu. Mimořádný film Jednoho roku, jedné noci režiséra Isakiho Lacuesty natočený podle autobiografické knihy Ramóna Gonzáleze Paz, amor y death metal (Mír, láska a death metal) je nyní k vidění na iVysílání České televize a vřele ho doporučuji.