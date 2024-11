Studená fronta srazila teploty k bodu mrazu a východní polovinu republiky zasypal mokrý sníh. Bitcoin poprvé v historii překonal hranici 95 tisíc dolarů (2,3 milionu korun) za jeden kus. Na honu u Oslavan byl postřelen myslivec. Zatím je vykulenej, nic nejí, ale žije a zdá se, že kromě stále ještě slepeného peří mu nic není, takže je možné, že už příští týden poletí zpátky do přírody, popsal Libor Šejna z jihočeské Záchranné stanice Makov stav orla, který při lovu uvízl v bahně vypuštěného rybníka za Sudoměří a Šejna s partnerkou mu po dlouhém brodění těžkým terénem zachránili život. U příležitosti 1000 dnů trvání plné ruské agrese proti Ukrajině se v Bruselu konalo mimořádné zasedání Evropského parlamentu a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj jeho členům poděkoval za vytrvalou podporu své země. Rusové podle novinových zpráv pokračovali ve svém postupu hlouběji do nitra napadené Ukrajiny a západní analytici varovali, že může dojít k „naprostému zhroucení“ ukrajinské fronty. Americký prezident Joe Biden dal po měsících váhání Ukrajině souhlas s použitím amerických raket dlouhého doletu k úderům proti vojenským cílům v hloubi Ruska. Kamery by případné násilníky odrazovaly od praktik, jako jsou mlácení zvířat tyčí do hlavy, kopání nebo nadužívání ran elektrickým proudem, které byly opakovaně zaznamenány a ke kterým dochází ve všech prostorách jatek, vysvětlil médiím mluvčí organizace na obranu zvířat OBRAZ Pavel Buršík konkrétní přínos návrhu ministra zemědělství Marka Výborného instalovat do všech tuzemských jatek kontrolní kamery. Evropský parlament schválil všechny kandidáty a kandidátky na komisaře a komisařky v nové Evropské komisi. V den 35. výročí sametové revoluce zveřejnila média průzkum agentury STEM, podle něhož by se díky stabilní voličské podpoře nad pět procent mohli do českého sněmu vrátit komunisté. Zpomaluje progresi onemocnění a brání tomu, aby se stav ještě soběstačného člověka nezhoršil natolik, že by už soběstačný nebyl. Což je poměrně významné, odpověděl neurolog motolské nemocnice Jakub Hort na dotaz serveru Novinky.cz, jak vlastně pomůže pacientům čerstvě vynalezený japonský lék leqembi na Alzheimerovu chorobu. Na Sněžce fičel vítr o rychlosti orkánu. K pětiletému žaláři ve věznici s ostrahou a desetiletému zákazu vykonávat lékařskou praxi byl v Praze za znásilnění mnoha svých pacientek odsouzen známý psychiatr Jan Cimický. Podle interních zpráv výrazně vzrostl počet slovních útoků, výhrůžek, napadení i sexuálního obtěžování vůči pracovníkům úřadů práce, kterými jsou z více než 90 procent ženy, a vedení úřadu začalo přepážky svých pracovišť vybavovat tísňovými tlačítky. Nejsi ani zajímavý, ani důležitý, nejsi dokonce ani potřebný, jsi jen ztrátou času, jen zátěží pro společnost a pohromou pro krajinu.... prosím, zemři! Prosím! citovala i zdejší média slova, kterými umělá inteligence chatbot Gemini od společnosti Google reagovala na prosbu vysokoškolského studenta z Michiganu o pomoc s domácím úkolem; vedení Googlu pak ujistilo veřejnost, že dělá všechno pro to, aby se „podobné výstupy našich velkých jazykových modelů nemohly opakovat“. V hudebním klubu Barakos Slavonice vystoupila DJ La Panda, představená publiku organizátorem večera jako „sličná DJ, která rozhýbe váš ochablý pohybový aparát líp jak študovaný terapeut a přepne váš mozek do vyšších sfér“. O víkendu přišlo oteplení.

[email protected]