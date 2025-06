Smrtelně nebezpečný Musk i střety v ulicích Los Angeles: Je Trump Trautenberk, nebo Krakonoš?

Začněme Muskem. Spor mezi donedávna nerozlučnou dvojicí vygradoval v závěru minulého týdne do veřejné přestřelky na sociálních sítích. Padaly výhružky a obvinění, které bude jenom těžké vzít zpět. Musk označil Trumpa v podstatě za pedofila, prohlásil také, že by se dnešní šéf Bílého domu do prezidentského úřadu nemohl vrátit bez jeho – Muskovy – finanční pomoci, a začal vyzývat k rozpadu koalice zákonodárců, jež zajišťuje Trumpovi křehkou většinu v Kongresu. To jsou zásahy na citlivých místech, ať už reputačně, nebo politicky. Musk před časem slíbil republikánům do voleb konaných v příštím roce 100 milionů dolarů, které teď ovšem nemusí dodat nebo je může nasměrovat k politikům, kteří nejsou k Trumpovi loajální.