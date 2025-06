Ranní postřeh Petra Bittnera: Pozor na konzervatismus. Bývá to jen záminka pro kontrolu

Pokud plod dvojčete „sežere“ druhé dvojče v děloze, obvinili by ho konzervativci hned po narození z vraždy? Anebo když konzervativci tvrdí, že „Bůh stvořil jen dvě pohlaví“, dovolil bych si malou korekci: Pokud tedy Bůh něco „stvořil“, bylo to jedno pohlaví – a žebro. Pokud se potom žena ohání biblí jako argumentem, její vlastní víra by jí měla zakazovat mluvit veřejně bez svolení muže.