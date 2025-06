Postavit dům, zasadit strom a zplodit dceru

Zatímco v minulosti měly rodiny obvykle tolik dětí, že se dříve či později syna dočkaly, v posledních desetiletích se početně výrazně zmenšily a rodiče tak už nemohou spoléhat na to, že jedno z dětí nakonec určitě bude mužského pohlaví. Zase ale nemusejí čekat až do porodu, díky ultrazvuku se zhruba od osmdesátých let pohlaví svého dítěte mohou dozvědět mnohem dříve. The Economist připomíná, že v některých zemích, kde synové tradičně dědí rodinný majetek, rozmach ultrazvuku vedl k četným potratům dívčích plodů. Týdeník spočítal, že se na světě od roku 1980 narodilo zhruba o 50 milionů méně dívek, než by bylo přirozené.