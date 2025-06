Když jsou mdloby úlevou. Co zažívají lidé trpící migrénou a jak jim dnes pomáhá věda

Její příběh vlastně kopíruje vývoj, jímž prošel pohled společnosti na migrénu. Nemoc, jíž v současnosti celosvětově trpí asi miliarda lidí, znali už staří Řekové a Římané. Staří Egypťané se ji pokoušeli léčit pomocí figurek krokodýlů z jílu připevněných k čelům nemocných. Ještě na konci 17. století lékaři vrtali pacientům do lebky otvory, zřejmě aby nechali bolest odejít. Po většinu 20. století se ale o migréně moc nemluvilo. Byla chápána jako prostá bolest hlavy, a to se občas děje každému. Minimálně do konce osmdesátých let, kdy se objevily nové léky zvané triptany, se řada trpících setkávala s nepochopením, posměchem či podezřením, že prostě nechtějí chodit do práce.