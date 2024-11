Mýtus z doby klimatických změn

Jezero Bianky Bellové překvapilo už proto, že opustilo známou krajinu a vydalo se do exoticky působícího světa fiktivního města Boros. Ale nebyl to lákavý pohled. Pustá rovina kolem rychle ustupující vodní plochy jezera, opuštěné paneláky, lidé, kteří lakonicky přihlížejí zkáze. Bába, dědek a dvanáctiletý Nami jako jejich přítěž. Aspoň se nenarodil ochrnutý, jako se to dělo ostatním dětem v kraji. I duši měl relativně zdravou, pošramocenou zatím jen steskem po matce. Právě vzpomínka na ni – spolu s rozpadem chatrné rodiny v Borosu – nakonec Namiho nutí vyrazit na okružní cestu po pustině. Při té se seznamuje se světem, který připomíná vysušenou rybí kostru. Žije se tu bez radosti, bez vize budoucnosti. Zůstala jen rigidní pravidla, která tu zbyla po zmizelém diktátorovi – připomínají ho sochy se vztyčenou rukou mířící do umírající krajiny. A kam pravidla nedosáhnou, vládne násilí.