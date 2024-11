Zcela bez obalu to vyjadřuje Isaac Bashevis Singer: „Hodně spisovatelů říká, že píšou pouze pro sebe. Jsou to pokrytci. Kdyby zůstali na pustém ostrově, sami samotincí, a věděli by, že nikdo by si nepřečetl to, co napsali, nepsali by nic. Když píšete, čtenář je vždycky přítomen.“ Je to názor prozaika, a ne ledasjakého. Nobelisty. Tedy žádného „průmyslového bestselleristy“ nahánějícího čtenářské masy, a zvyšujícího tím stav svého konta. Na psaní musí být vždycky dva. Singer je prozaik, přičemž je to právě próza (fikce, beletrie, zábavná próza), jež tvoří největší divizi čtenářské kultury, aspoň pokud jde o počet.