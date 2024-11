Taky jsme město dřív ničili

„Rozhodně jsem tehdy most nevnímal jako kvalitní architekturu. Když o nás někdo řekl, že graffiti útočíme na technokratické symboly města, byl jsem ochotný mu to podepsat,“ vzpomíná Vladimir 518. Lidé z branže dobře vědí, že jeho vztah k předlistopadové architektuře a umění ve veřejném prostoru časem nabral radikální otočku. Teď to zjišťuje spousta dalších: v kinech se momentálně promítá celovečerní dokumentární film režiséra Jana Zajíčka a scenáristky Henriety Moravčíkové Architektura ČSSR 58-89, který vznikl podle Vladimirova námětu. A ve vinohradské Galerii Prostora probíhá výstava Strom.Strom prezentující jeho soukromou sbírku umění, jejímž vrcholem je originální sádrový model Klimešovy Rovnováhy.