Pět světových zpráv

Mezinárodní trestní soud vydal zatykač na izraelského premiéra Benjamina Netanjahua a teď již bývalého ministra obrany Jo’ava Galanta. Důvodem je obvinění ze zločinů proti lidskosti a válečných zločinů spáchaných v Pásmu Gazy, kde Izrael už přes rok vede válku v odvetě za útok teroristického hnutí Hamás. Klíčové obvinění se týká toho, zda Izrael cíleně používá hladovění civilistů jako válečnou strategii. Zatímco izraelští politici i budoucí Trumpův poradce pro národní bezpečnost Michael Waltz označují rozhodnutí soudu v Haagu za ostudné a projev antisemitismu, podle šéfa unijní diplomacie Josepa Borrella je nutné zatykače respektovat. Je to poprvé za 22 let existence, co haagský tribunál vydal zatykače na spojence Západu.