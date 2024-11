Nikde není řečeno, že život má zářit jako zábavní středisko

V naší anketě jsme hledali nejzásadnější českou prózu posledních 25 let. Jen jedna se v odpovědích opakovala tak často, že za ní ostatní knížky skončily s obrovským odstupem. Čím si vysvětlujete, že se 20 let stará sbírka povídek Jana Balabána Možná že odcházíme tak moc propsala do naší kulturní paměti?