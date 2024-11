Svět s napětím sleduje české vědce

Laparoskopická kamera vniká do vesmíru lidského těla tenkým kovovým tunelem a na televizních obrazovkách se objevuje barevný chaos vnitřních orgánů. Začíná cesta k velkému nádoru slinivky břišní – jak ukázala předoperační vyšetření, prorůstá také slezinu, vrůstá do žaludku, dvanáctníku a přinejmenším se blíží k ledvině a tlustému střevu. Přesto tým lékařů Fakultní nemocnice Královské Vinohrady nachází důvod k jistému optimismu: kamera ukazuje, že pacient nemá v játrech a dalších orgánech stovky či tisíce drobných metastáz, ložisek menších než půl centimetru, která předoperační vyšetření nedokáže zobrazit. Kdyby tam byla, zákrok by končil – operace by pacientův stav jen zhoršila.