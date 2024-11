Václav Klaus pracuje na nové revoluci. A ne sám

Mohlo by se to přejít s tím, že jde o slova zahořklého politika bez většího vlivu. Myslím ale, že jsme svědky něčeho hlubšího. Často se tu debatuje o riziku návratu Andreje Babiše k moci, ale on reprezentuje jen část proudu, který volá po větší otočce ve směřování země. Je tu také jeden z nejbohatších Čechů Pavel Tykač, který nyní bude finančně podporovat Institut Václava Klause. Je tu třeba miliardář Marek Španěl, vlastník médií Echo24 či Parlamentních listů, jenž na sítích opakovaně vykresluje Evropskou unii jako „novodobou tyranii“. Do stejného proudu patří podnikatel a evropský poslanec Filip Turek, který má obří zásah na sociálních sítích. Nezapomínejme na Miloše Zemana, Tomia Okamuru či Kateřinu Konečnou. Vyjmenovávat by se dalo dlouho.