Dokonáno jest

Hodrová byla jedinečná už tím, jak dokázala skloubit dráhu literární teoretičky a prozaičky. V tom se potkávala se svým generačním druhem, předčasně zesnulým Vladimírem Macurou. Současně však byla více než on osobností rozdělující: vedle vyznavačů měla i odpůrce, pro něž její teoretické práce byly málo „tvrdou“ vědou a prózy do sebe zavinutým mikrokosmem, v němž se vršily „točité věty“, jak se jmenuje jeden z jejích pozdních románů. Místa, děje a postavy přecházely z prózy do prózy. Ideálním čtenářem hutně vystavěných, konkrétní materií nasycených textů se stával ten, kdo měl schopnost, čas a vůli nořit se do svého druhu hypertextu; teoretik Milan Jankovič o jejích románech psal jako o „světu z vět“.