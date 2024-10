A jsme tam, kde jsme byli

Intelektuální lenost a historická ignorance vykřikující svorně heslo „From the river to the sea, Palestine will be free“ bez vědomí důsledků v podobě eliminace Státu Izrael, s luxusem neznalosti, kolik mírových dohod nabízejících Palestincům vlastní stát nebo samosprávu (plán OSN 1947, Madrid 1991, Oslo 1993–1995, Camp David 2000, Taba 2001, mírová mapa 2003, konference v Annapolisu 2007, přímé rozhovory 2010, mírové rozhovory 2013–2014 či Trumpův mírový plán 2020) skončilo nezdarem a že z Gazy se Izraelci v roce 2005 zcela stáhli.