Události v kultuře

V záplavě dramatických zpráv o formě naší současné vlády přišla minulý týden alespoň jedna uklidňující. Ministerstvo kultury bude mít v příštím roce rozpočet 21,3 miliardy korun. Je to vůbec poprvé, co se tahle částka dostala přes dvacetimiliardovou hranici, letos byla o 4,7 miliardy nižší. Není tedy divu, že si ministr Martin Baxa pochvaluje, jak jeho jednání na vládě dopadlo a že výsledek považuje za „velký úspěch“. Na druhou stranu: vzhledem k astronomickému nárůstu výdajů celého státního rozpočtu nepokoří Baxovo ministerstvo ani s tímto historickým maximem dlouhé dekády vzývanou metu, kdy by chtělo pro kulturu alespoň jedno procento z celkových veřejných výdajů. To by musel pro příští rok rozpočet ministerstva narůst alespoň na 23,3 miliardy.