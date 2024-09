Radostný obraz neradostné doby

To, co prožívá v poslední době fotografka Libuše Jarcovjáková, zřejmě nemá v dějinách české kultury obdoby. Z desítky let takřka neviditelné postavy na okraji scény se během pouhého desetiletí vyšvihla do postavení nepřehlédnutelné umělkyně, jejíž jméno má v jejích dvaasedmdesáti letech nejen u nás, ale zejména v zahraničí aktuálně tak silný zvuk, že se v těchto dnech prakticky nezastaví.