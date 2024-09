Do srdce věcí neproniknete

Mnohem více než do intelektuální reflexe psaní se autorka noří do emočních stavů, situací a konstelací, které utvářely její vidění světa a navrstvily podloží, z něhož těží, ale současně je pociťuje jako zatěžující danost. Vynikajícím způsobem, jemným, krouživým, a přece průrazným stylem, líčí dětství v západním Berlíně, zvláštní bytosti v rodině, ať to byla ruská babička či otec dlouhodobě pobývající na psychiatrické klinice, rozlézající se odtažitost v mikrokosmu papírově nejbližších lidí. „Mé psaní je provázané s těmito ranými roky,“ přiznává autorka a nepřímo poskytuje možné vysvětlení, proč deset let chodila na psychoanalýzu, jak vypráví v úvodním textu. „Rodina není to jediné strašlivé, co se ti přihodí. V posledku příšerné všechno. To skutečné, srdce materie, se v zásadě nedá vyprávět, centrum je místem bez možnosti vstoupit.“