Jak dostat do „nejhoršího kraje“ vysokou školu? 

Máme tedy na stole skvělý nápad, který se podařilo realizovat a sehnat zajímavé studenty. Problém jsou ale peníze. Protože se obor studuje v angličtině, je zatím v Česku určen jen těm, kdo jsou ochotni platit školné. To podle Hommerové standardně činí tři až čtyři tisíce eur ročně, což by zrovna v Chebu příliš nefungovalo. Za hranicemi je totiž možné podobné obory studovat v podstatě bezplatně. Máme zde však i dočasné řešení: peníze na fungování oboru se našly v Programu INTERREG Bavorsko – Česko, který by je uměl proplatit do února 2027. Pak se podle toho, jak moc bude obor úspěšný, uvidí.