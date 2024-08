Vlny – po dojímání je čas na upřímnost

Od uvedení filmu Vlny do kin zaplavily sociální sítě nadšené reakce. Je to skvělý film, má důležité poselství, běžte do kina… Tak a podobně znějí různé statusy. Někde se prý na konci i tleskalo. Snímek Jiřího Mádla nepochybně trefil náladu ve společnosti, která v sobě řeší různé otázky, odehrává se navíc v roce 1968, jenž je v našich dějinách ikonický a který je po začátku ruské invaze na Ukrajinu přítomnější než kdy dříve.