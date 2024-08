Jak se pozná nastupující normalizace

Lederer přiznává, že se mýlil, když na začátku roku 1969 v novinách napsal, že „my, občané této země, již nikdy se nezměníme v dav, s nímž by bylo možné dělat, kdo co chce“. Jak ta pro něj nečekaná proměna společnosti proběhla, dokládá na několika případech. Třeba jak najednou i někdejší stoupenci demokratizace říkali, že je třeba volit jiný jazyk, takový, který by Kreml uklidnil, „musíme to povědět jejich marxisticko-leninským jazykem“. Dodal také, že „pro vás by to měla být maličkost přizpůsobit se, zejména když by to možná pomohlo nám, naší společnosti“.