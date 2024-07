Události v kultuře

Glastonbury si ale také připsalo rekord, když největší dav na scénu nazvanou Other Stage přilákalo vystoupení kanadské zpěvačky Avril Lavigne, která tu pro 70 tisíc přihlížejících odehrála set plný svých největších hitů jako Complicated, Sk8er Boi nebo My Happy Ending. Což jen ukazuje obrovský posun ve vnímání popu, který se za posledních dvacet let odehrál. V době první půle nultých let, kdy debutovala, byla Avril Lavigne hudebním tiskem vysmívaná a znevažovaná coby teenagerská emo hvězda. Dnes se k ní vztahují jak Olivia Rodrigo, tak třeba i Billie Eilish nebo Charli XCX. Vnímají ji jako svoji předchůdkyni a nálady na festivalech jako Glastonbury ukazují nejen to, jací aktuální umělci a umělkyně jsou zrovna in, ale i to, že minulost popu není definitivní a neustále se mění.

Pavel Turek