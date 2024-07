Příliš tajemství

Belle (1879–1950) se narodila do elitní černošské rodiny ve Washingtonu; otec byl první afroamerický absolvent Harvardu. Oba rodiče byli mulati se světlou pletí. Po jejich rozchodu se na prahu dospělosti se sourozenci a s matkou přestěhovali do New Yorku. A nejen ona se rozhodla, že popře svůj zčásti africký původ kvůli všudypřítomnému rasismu – symbolizovanému mimo jiné zákonem, že jedinec byl klasifikován jako černoch, pokud měl jen jednu kapku „černé krve“. Sama začala předstírat, že pochází z vybraného portugalského rodu. A také že je mladší, jelikož na neprovdaných ženách od jistého věku ulpívalo stigma.