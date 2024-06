Příprava k odjezdu

Ostatní členové rodiny kolem pobíhají ve svátečních šatech, připravují se na křtiny dvouměsíční Abely. Byly domluvené narychlo, teprve včera se naši hostitelé dozvěděli, že termín podání žádosti o vystěhování do Austrálie je jen do konce měsíce. Canberra vypsala zvláštní program, v němž se zavázala přijmout určitý počet rodin iráckých křesťanů, podmínkou je, aby všichni doložili křestní list. Savio s Ranou a malou Abelou chtějí této šance využít, s nimi i 23letý Saviův bratr Maikel. Mladí křesťané ve většinově muslimském Iráku pro sebe často nevidí budoucnost, cítí se jako občané druhé kategorie. Následují tak své příbuzné a známé, kteří už do zahraničí odešli.