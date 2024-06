„Kluk z paneláku“ s jaguarem a Instagramem jako nový typ politika

Co se to stalo? Výřečný kritik green dealu a „progresivismu“ Filip Turek a jím vedená koalice Přísahy a Motoristů sobě se v eurovolbách umístili na třetím místě. Přeskočili Starosty, Piráty – a především SPD – letitého hegemona ve sběru protestních hlasů.

Do české politiky vtrhla nová postava, schopná snadno přitáhnout desetitisíce voličů. Její aktuální kouzlo může být jednorázovou anomálií i náznakem vlny, která ve sněmovních volbách v příštím roce výrazně zamíchá karty.

Odkud přišly hlasy

Student Martin Filipa Turka nevolil jen proto, že byl v době hlasování mimo Českou republiku a nestihl se včas vrátit. Jinak je mu vše jasné. Na svého favorita poprvé narazil na internetové televizi XTV Luboše Veselého v pořadu Přísně tajné. To bylo ke konci roku 2022. Od té chvíle jej sleduje „Jde rovnou k věci, zbytečně neprodlužuje témata a nesnaží se, jak to většinou politici dělají, vše okecávat,“ vysvětluje v telefonátu ze zahraničí přes Instagram. Do kontrastu s ním dává lídra sociálnědemokratické kandidátky Lubomíra Zaorálka, který je podle něj „opravdu chytrý člověk, ale spoustu lidí dokáže uspat tím, že mluví až moc“.

Jde o první důležitý dílek skládačky. Dlouhodobé sledování Turka na sítích, konkrétně na již zmíněním Instagramu, popisují mnozí. Mluví v krátkých větách a nabízí rychlé soudy často dost komplikovaných témat (nejčastěji green deal, ale stejně tak i duševní zdraví mladých nebo azylová politika).

Podcast

Babiš vyhrál, Macron rozpustil parlament, Orbán má důvod k obavám. Co ukázaly eurovolby?

Zvláště u green dealu dobře funguje jeho původní profese sběratele starých modelů Jaguara nebo Aston Martin a závodníka. Vystupuje suverénně, umí dobře prodat životní styl složený z aut, obleků a výletů po luxusních destinacích. Zároveň rád připomíná, že je „kluk z paneláku“. A dělá to dlouhodobě, nikoli pouze na startu kampaně. K té se nakonec připojil právě v koalici Přísahy a Motoristů sobě. Není členem ani jednoho uskupení a původně se mu do voleb nechtělo. Přesvědčila ho nabídka kandidátku vést.

A uspěl. Posbíral za úspěšnou lídryní ANO Klárou Dostálovou hned druhý největší počet preferenčních hlasů (152 tisíc). Při pohledu na data zároveň sesbíral hlasy u nejmladších voličů (celkově v průměru 38 let). Turkovi – což je patrné z výsledků studentských voleb i z úspěchu jeho instagramového účtu (je nejsledovanějším kandidátem v rámci eurovoleb) – se prostě podařilo získat na svou stranu mladé voliče.

„Je to poprvé, co v Česku vidíme člověka, který primárně začal jako influencer, a poté takto úspěšně vstoupil do politiky,“ shrnuje politolog z Karlovy univerzity Jan Charvát. Je podle něj charakteristické, že se úspěch dostavil zrovna v evropských volbách. Jde o soutěž, ve které funguje jedna celostátní kandidátka s jedním lídrem. „Mechanicky jsou volby nastavené tak, že přejí přesně takovému typu lidí,“ říká Charvát.

Proto s Přísahou podle něj a řady dalších nemůžeme automaticky počítat ani v příští Poslanecké sněmovně. Poměrně překvapivý je pohled na to, odkud uskupení bralo hlasy. Zdá se, že od každého trochu: od Spolu, ANO, SPD i mezi nevoliči. Jan Charvát to vysvětluje tak, že emotivní odpor k politice Evropské unie je v tuzemsku více či méně patrný u většiny stran – a ve zmíněném modelu eurovoleb to pro jednoduchou Turkovu rétoriku představuje nanejvýš úrodnou půdu.

Tak trochu český Tate

Největší novinkou tak je zmíněné spojení influencer-politik. „Filip Turek typově představuje variantu českého Andrewa Tatea,“ vysvětluje Charvát v narážce na britsko-amerického influencera, který na sítích učí toxicky maskulinní vidění světa. Nejde o podobenství jedna ku jedné. Tate je daleko více otevřeně misogynní a navíc je spojen s pro mnohé odpudivou trestnou činností včetně mimořádně problematického obchodu s lidmi.

„Takové projevy Filip Turek nemá. Ale je to jistá varianta machismu, konzervatismu, odporu proti establishmentu a zároveň moci, peněz a vnějších znaků, ať je to oblek, auta nebo zlatá židle. Tahle kombinace – a to vidíme dlouho – imponuje části mladých kluků,“ vysvětluje. Na Západě se už pár let vede debata o tom, proč dnes část mladých mužů tak jednoznačně inklinuje k tomuto světu. Odhady říkají, že daleko více než dívky (asi 20 procent), a současně je nutné připomenout, že 80 procentům „chlapců” je tento svět cizí. Na onu pětinu však lídr Turkova typu může zafungovat s velkou úspěšností.

Autor: Milan Jaroš

Počet hlasů v eurovolbách by Turkovi nejspíše stačil i v případě sněmovních voleb. To ale vůbec neznamená, že v nich dvojice v koalici uspěje. Úskalí může být hned několik. „Koalice teď dostane spoustu peněz a bude se řešit, jak se s nimi naloží,“ přibližuje jedno z nich Charvát s tím, že právě kvůli penězům se v minulosti nezaběhnuté formace (za všechny zmiňme třeba Úsvit Tomia Okamury) rozhádaly a poté rozpadly.

Druhou proměnnou může být samotné Turkovo angažmá v europarlamentu, na které naráží i již citovaný student Martin. „Pro mnoho lidí a částečně i pro mě je Filip Turek jakási politická spása. A je jen otázka, jestli jí bude opravdu, jestli se bude rvát za zájmy Česka a nepůjde se jen uklidit do europarlamentu kvůli výplatě,“ přibližuje. Onou rvačkou za zájmy Česka je zde myšleno, že Turek dá v Bruselu nahlas najevo, že „jeho“ Češi nesouhlasí s plánovanou regulací spalovacích motorů. Problémem může být pro Turkovy voliče i jeho případná spolupráce s ODS, případně s ANO, kterou naznačují současné povolební výroky Andreje Babiše a Alexandra Vondry.

Že si Přísaha a Motoristé sobě přejí pokračovat i do dalších voleb, tedy těch sněmovních, již Robert Šlachta avizoval. Ty jsou ale až za rok a půl. „Může vyprchat momentum, které se takhle dlouho těžko udržuje. Nevíme, jak bude nastavená kandidátka, a pak bude záviset, co bude dělat ANO a SPD,“ vypočítává Charvát. Tedy jak moc se oběma uskupením bude chtít zkoušet brát Přísaze a Motoristům čerstvě ulovené fanoušky. A především jak v tom se svým potenciálem budou úspěšní.