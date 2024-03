Deset českých zpráv

Vláda rozšířila sankční seznam

Na národním sankčním seznamu proti Rusku přibyl politik a podnikatel Viktor Medvedčuk, politik, mediální producent a propagandista Arťom Marčevskij a společnost Voice of Europe. Podle premiéra Petra Fialy (ODS) totiž nově zařazení chtěli získat vliv v zemích EU a následně pak i v Evropském parlamentu. Že by se to týkalo českých politiků a občanů, premiér popřel, podle BIS se ale ukázalo, jak se Rusko snaží ovlivňovat politické procesy států Evropské unie.