Uplynulých sedm dní očima Ivana Lampera

Oteplilo se a teploty vystoupaly k deseti stupňům Celsia. Roztál sníh. V katedrále svatého Víta v Praze proběhlo se státními poctami poslední rozloučení s Karlem Schwarzenbergem. Odejde-li dobrý člověk, zůstává po něm vždy prázdno. A prázdnota, kterou za sebou zanechává Karel Schwarzenberg, je bolestná a veliká; dotýká se nejen našich soukromých životů, kde jeho ztrátu dnes cítíme nejsilněji, dotýká se celé naší společnosti, celé země i zemí za našimi hranicemi. Karel Schwarzenberg nám všem bude chybět, řekl ve svém projevu nad rakví prezident republiky Petr Pavel. Řídící orgán Evropské unie, Evropská rada rozhodla o zahájení přístupových rozhovorů s Moldavskem a Ukrajinou. U strouhy vedle aquacentra v Bohumíně se usadil bobr. Z funkce děkana Národohospodářské fakulty na Vysoké škole ekonomické v Praze musel kvůli „poškozování dobrého jména školy“ rozhodnutím rektora odejít ekonomický expert nacionálního hnutí Trikolora Miroslav Ševčík. V tomhle jednoznačně selhal stát, ne teď, ale v posledních třiceti letech, kdy nevybudoval ochranu trhu před zneužitím tržní síly: až teprve tento týden jsem poprvé slyšela, že se vláda v té otázce chystá něco dělat. A lobbistické skupiny, ty svazy prodejců a výrobců, se do ní samozřejmě hned pustily, komentovala ekonomka a bývalá zástupkyně Česka při Světové bance Jana Matesová zprávu, že tady od Nového roku zdraží potraviny o pět až deset procent přesto, že od stejného data má u jídla klesnout DPH o tři procentní body. Požár poškodil komunitní centrum v památkově chráněném Statku Vraných ve starých Bohnicích. Agentury oznámily, že gubernátor oblasti navrhl přejmenování města Volgograd na „původní“ Stalingrad. Proti Rusku může fungovat pouze hrozba odstrašením, tedy naše schopnost a vůle se bránit, prohlásil na pražské konferenci „Připraveni k boji?“ náčelník Generálního štábu Armády České republiky Karel Řehka, podle kterého válka NATO s Ruskem „není nepředstavitelná“, a je proto nutné připustit si hrozbu a seriózně se o ní bavit, což se tady neděje ani v médiích, ani v příslušných institucích. Doporučuju vám, abyste si někdy zašli na náš sněmovní výbor pro obranu, to opravdu uvidíte strategickou diskusi, to na vás zapůsobí nadlouho. A to je přitom odborný orgán našich zákonodárců, řekl účastníkům konference Řehka. Evropská komise zveřejnila seznam kriticky důležitých léků, které by v žádné unijní zemi neměly v žádném případě nikdy dojít. Vzduch, voda, půda, potraviny, a dokonce i krev – vyjmenovala čerstvá vědecká zpráva místa, která už prostoupily mikroplasty. Volby do Poslanecké sněmovny by nyní bezkonkurenčně vyhrálo hnutí ANO se ziskem 34,5 procenta hlasů. Slavonické kulturní centrum Barák představilo publiku tuzemské punkové kapely Vole a Kurvy Češi. V Česku se některá z forem demence může rozvinout u každého třetího člověka v produktivním věku – a není na to lék, vysvětlila vedoucí pražského Centra pro studium dlouhověkosti Iva Holmerová médiím důležitost informace, že Národní ústav duševního zdraví začal na dobrovolnících zkoumat schopnost psychedelických látek, například ketaminu či DMT, zabrzdit postup zdejší hrozivé demence. Hydrometeorologové upozornili veřejnost, že současné nadprůměrně teplé počasí vydrží až do Vánoc.

