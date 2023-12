Naplněný pátek

Můj druhý prosincový pátek začíná v osm hodin. V pátek školu nemíváme, ale tentokrát do ní musím. A nebudu ten, kdo je vzděláván, ale ten, kdo bude předávat informace druhým. Konkrétně těm, které zajímá psaní článků. Pohladím při odchodu z domova našeho psa a vydávám se na vlak. Cestou na nádraží sebou na tajícím sněhu plácnu o zem a narážím si kostrč. Začalo to perfektně. Naštěstí České dráhy nestihly dneska vyrobit na mé trase zpoždění, takže stíhám a dorážím do školy včas.

Po krátké přípravě s mým spolužákem vítáme svěřence. Představíme se a trošku z nás padá nervozita. Zjišťujeme, že mezi námi jsou i žáci sedmých tříd. Začínáme prezentaci o nejčastějších chybách, které začínající pisatele a pisatelky mohou potkat při psaní textů. Naši „studenti“ jsou – přiznávám, že k našemu překvapení – aktivní a workshop ubíhá rychle. Ve finále máme strach, abychom vše, co jsme chtěli probrat, skutečně stihli. Naši hosté si vyzkouší napsat zprávu a setkání zakončujeme kvízem. Když účastníci workshopu odejdou, zjišťuji, že i ostatní spolužáci, kteří paralelně s námi na škole vedli obdobné projekty, byli úspěšní.