Deset světových zpráv roku 2023

Ukrajina v zákopech

Na podzim 2022 Ukrajina dobyla velkou část ztraceného území a s podobnými očekáváními šla do roku 2023. Chystala nový protiútok, cílem bylo rozdělit ruskou armádu vedví, probít se až k Azovskému moři a zaútočit na Krym. Tím, domníval se Kyjev, by mohla být válka ukončena. Na bojišti se ale Ukrajině tentokrát tolik nedařilo, nedostala všechny slíbené zbraně ze Západu, Rusové se proti ní navíc stačili dobře opevnit. Velitel ukrajinské armády generál Valerij Zalužnyj proto musel na konci letoška konstatovat, že fronta se neposunuje a boje stagnují. Na obou stranách stále umírá hodně vojáků, Ukrajina se nevzdává a nic nechce skončit ani Vladimir Putin. Rok 2024 tak bude dalším rokem války, aniž by šlo přesně odhadovat, jak přesně bude vypadat.