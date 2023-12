Bezvýznamnost

Nejdřív vypadá prostě jen jako dívka, vedle které chce člověk sedět ve vlaku, a právě proto si k ní také Karla přisedne: je hezká, ale ne rušivě, ne tolik, aby to přitahovalo pohled, má čistou, souměrnou, nevýraznou tvář, hladké vlasy, které ji po stranách rámují jako splývavé závěsy v hotelovém pokoji, a právě tak je i oblečená: čistě a nenápadně, světle šedý rolák, tenoučký náramek; čiší z ní jistá nevtíravá zaopatřenost, člověk tuší, že kdyby se k ní naklonil hodně blízko, ucítil by jemnou vůni šamponu a deodorantu. Před sebou má notebook, v uších sluchátka a listuje nějakými papíry, do nichž si sem tam něco poznačí. Průsvitná přítomnost. Určitě studentka medicíny nebo práv.