Rusové na mušce Rusů

Na rusko-ukrajinské frontě proti sobě stojí sedm set tisíc vojáků, speciální prapor Sibiř tvoří v tuto chvíli šedesát z nich. Jde o občany Ruské federace bojující pod ukrajinskou vlajkou proti občanům Ruské federace. Mohou zemřít hned nadvakrát: na frontě v akci, nebo pokud padnou do zajetí. Vznáší se kolem nich síť podezření a ochrany zároveň a spojit se s nimi není jednoduché. A už vůbec ne najít někoho z nich, kdo by byl ochoten mluvit s novinářem. „Já budu, nemám co ztratit,“ říká Respektu Vargan Sajdokgomus, který se ještě spolu se dvěma dalšími kolegy rozhodl mlčení prolomit.

Na konci prašné cesty