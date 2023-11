Génius z masa a kostí

A pak že to nejde! Národní galerie v Praze se momentálně nachází ve stavu, který rozhodně nelze označit jako uspokojivý. Spící Veletržní palác, palác Kinských bez jakéhokoli výstavního programu, nulová propagace v ulicích, rozpadlé tiskové oddělení, chybějící peníze na akvizice i expozice, ve výčtu by se dalo pokračovat. Pokud se ale instituce může o něco stále ještě opřít, pak je to těch pár lidí, kteří v ní svou práci milují natolik, že dokážou přijít s projektem evropských parametrů. Taková je aktuální výstava Petr Brandl: Příběh bohéma ve Valdštejnské jízdárně.