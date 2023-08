Bydlení u protinožců

Bydlení v novozélandských městech je ještě nedostupnější než v evropských metropolích včetně Prahy. Zatímco v Česku utrácí za bydlení více než dvě pětiny příjmu desetina chudších domácností, na Novém Zélandu je to čtyřikrát více.

Je to paradox, neboť při poloviční populaci je Nový Zéland třiapůlkrát větší než Česko. Navíc se to bije s identitou osadníků, kteří budovali místní komunity jako rovnostářštější Británii a vůči přelidněným velkoměstům se vymezovali pozemkem pro rodinný domek. Jenže už třicet let žije většina Novozélanďanů ve městech, a Auckland, Christchurch ani Wellington pomalu nemají kam růst. Za dvacet let tak cena průměrného domu vyskočila z pěti na jedenáct průměrných ročních příjmů.