Nerudová chce do europarlamentu se Starosty

Prakticky od prvního kola prezidentských voleb se debatovalo o tom, s kým a kdy spojí ekonomka Danuše Nerudová svou další politickou dráhu. Minulý čtvrtek na sociálních sítích oznámila, že to bude s hnutím Starostů a nezávislých (STAN), které by ráda – společně s exposlancem a místopředsedou hnutí Janem Farským – vedla coby jednička kandidátky do evropských voleb, které jsou naplánované na červen příštího roku.

Duo Nerudová–Farský minulý týden ve čtvrtek nominovalo předsednictvo hnutí, ale o tom, zda právě tato dvojice kandidátku STAN do voleb skutečně povede, ještě musí hlasovat celostátní výbor, který se k nominacím sejde na konci srpna. Do konce prázdnin mají krajské organizace hnutí také termín k zaslání svých nominací na další místa kandidátní listiny. Od chvíle, kdy seznam odhlasuje celostátní výbor, mají oba týmy, tedy jak ten Farského oficiální stranický, tak i ten Nerudové nezávislý, začít pracovat na společné strategii.