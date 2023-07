215 mld. Kč

Tolik činil schodek státního rozpočtu v polovině roku. Je to méně, než ve státní kase chybělo na konci května, o žádné zásadní zlepšení se ale nejedná. Bilanci v červnu vylepšily mimořádné příjmy z fondů EU, částečně pomohly také odvody daně z firemních zisků, které jsou ale v červnu vždy silné. Třeba daň z přidané hodnoty, která coby procentní srážka z konečných výdajů domácností ukazuje kupní sílu a ekonomickou náladu v zemi, zůstává zatím za celoročním plánem. Velkým otazníkem také je, jak účinné nakonec bude nově zavedené zdanění mimořádných zisků energetik a bank. V květnu vláda se schodkem skoro narazila na celoroční limit 295 miliard. V červnu se rezerva zvětšila, ale k přečerpání schodku nakonec stejně nejspíš dojde, protože jednak slábne ekonomika a s ní i výběr daní a jednak se z rozpočtu platí nové výdaje – třeba na vyšší důchody po mimořádné červnové valorizaci nebo na pokračující zastropování vysokých cen energií.

Přečerpat schodek není technicky vzato pro vládu problém – v praxi to bude znamenat „jen“ to, že si víc půjčí. Ministr fi nancí Zbyněk Stanjura to chce aspoň částečně zažehnat tím, že vláda kývne na další balík úspor už pro letošní rok. Lepší rozpočtová data za červen a také rozhodnutí vzít si z většinově státní fi rmy ČEZ větší dividendu toto volání po dietě utlumily, ale vše se ještě může změnit. „S premiérem Fialou jsme dohodnuti, že vláda nyní hospodaření rozpočtu za první polovinu roku vyhodnotí a v průběhu července rozhodne, zda bude nutné provést ve druhém pololetí úspory s cílem co nejméně se odchýlit od plánované výše schodku za celý letošní rok,“ uvedl v pololetní rozpočtové zprávě Stanjura. Současně tento týden začínají poslanci projednávat změny, jako je vyšší podniková daň, vyšší daň z nemovitosti nebo vrácení spotřební daně z nafty na předválečnou úroveň – tedy již dříve oznámené součásti konsolidačního balíčku pro příští dva roky. Úpravy se týkají 63 zákonů, což je dost na to, aby se prázdninová sněmovní schůze protáhla v rekordní maraton. Opozice s balíčkem takřka komplet nesouhlasí a plánuje proti němu nasadit všechny páky včetně již tradičních obstrukcí.

jn