Rozpočet narazil na strop

Letošní státní rozpočet narazil na svoje limity. Na konci května už byl v deficitu 271 miliard, což je skoro stejná částka, jakou si Fialův kabinet naplánoval na celý rok (295 miliard). „Musíme jako vláda šlápnout na brzdu,“ uvedl k tomu ministr financí Zbyněk Stanjura a oznámil, že tuto středu na výjezdním zasedání kabinetu ve Vimperku předloží další úsporná opatření nad rámec již projednaného konsolidačního balíčku. V něm jsou změny týkající se příštích dvou let. Nová opatření však chce Stanjura spustit už tento rok. Mělo by jít o další seškrtání peněz na platy, na provozní výdaje, na dotace, ale třeba i na dosud hájené oblasti, jako je věda a výzkum. Vesměs jde o výdaje, které lze krátit rychle bez zdlouhavých legislativních změn. Jedinou zákonnou úpravou by mělo být vrácení spotřební daně z nafty na předválečnou úroveň, tedy o 1,50 Kč za litr, a to ještě před koncem roku. Tento návrh už je ve sněmovně. Podle ministerstva financí letošní rozpočet vykolejil mimo jiné kvůli zvýšeným výdajům na důchody a energetické stropy, proti kterým zatím chybějí odpovídající příjmy. Ve druhé polovině roku lze čekat zlepšení, státu dorazí rekordní dividenda z ČEZ, podnikové daně a daně z mimořádných zisků, byť i ty vynesou méně, než se čekalo. Dluhový strop lze v průběhu roku přečerpat, současný stav by tedy na chod státu neměl mít žádný bezprostřední vliv. Chybějící peníze si lze dále půjčovat, důležitá je až výsledná bilance rozpočtu na konci roku. Pokud vláda zjistí, že se do limitu 295 miliard nevejde, může si v parlamentu dodatečně nechat schválit jeho zvýšení. Celkový státní dluh pak ovšem stoupne více, než bylo v plánu.

jn