Wayne Gretzky se po zápase v šatně nikdy příliš nezdržoval. Většinou to byl právě on, kdo jako první sundal dres a zmizel z haly pryč. Před 24 lety, 18. dubna 1999, se mu ale z dresu nesoucího číslo 99 nechtělo ani hodinu po zápase. „Podvědomě ho asi sundat nechci,“ říkal k tomu novinářům hokejista v útrobách legendární newyorské haly Madison Square Garden. Není divu. New York Rangers, za které v té době nastupoval, právě prohráli 2:1 s Pittsburghem a pro Gretzkého tím skončil jeho poslední zápas v NHL.

Celá hala – a nejen ta – věděla, že se právě uzavřela jedna velká kariéra. A taky kvůli tomu patřičně upravila svůj program. Kanadskou hymnu – která by se za normálních okolností před zápasem dvou amerických mužstev nehrála – zazpíval Bryan Adams. Do hymny dokonce zakomponoval slova „Budeš nám chybět, Wayne Gretzky“. V průběhu zápasu pak na televizní kostce na stropě haly přehrávali pořadatelé vybrané momenty Gretzkého kariéry, vzkazy sportovních osobností – například Michaela Jordana, který svou kariéru ukončil jen o několik měsíců dříve – nebo upravili hudební repertoár tak, aby slova písní patřičně seděla k situaci. „Trik je v tom, nehrát hru příliš dlouho,“ znělo například halou. Pro kontext dodejme několik statistik: Gretzky stihl mezi lety 1979–1999 posbírat 894 gólů a 1963 asistencí (tu poslední přidal právě v zápase s Pittsburghem, kdy nahrál na jediný gól Rangers). S celkovým počtem 2857 bodů je dodnes daleko před ostatními hráči. Nejblíž se Gretzkému přiblížil jistý Jaromír Jágr (i tomu ale chyběla o něco méně než tisícovka bodů). A to jsou čísla jen ze základní části – společně s góly a asistencemi v play-off je to dokonce 3239 bodů. Zároveň drží prvenství v nejvíce vstřelených gólech i získaných asistencích v jedné sezoně. Dohromady má na svém kontě 61 rekordů NHL.