Útok na novinářku

Slovenská moderátorka veřejnoprávní RTVS Marta Jančkárová má policejní ochranu. Stala se totiž obětí velmi konkrétních výhrůžek ublížením na zdraví, zabitím, znásilněním. Verbálních útoků bylo tolik, že policie nechtěla nechat nic náhodě.

Co vyvolalo takovou vlnu nenávisti? Moderátorka odmítla vpustit do studia k politické debatě nepozvaného hosta. K její smůle jím byl Ľuboš Blaha, slovenský ekvivalent… To je právě ten problém či naše štěstí. V Česku tak odpudivý člověk ve vrcholné politice není.