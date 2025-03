Anketa: Budoucnost Česka a Evropy v novém geopolitickém uspořádání světa

Věra Jourová bývalá eurokomisařka, prorektorka Univerzity Karlovy bývalá eurokomisařka, prorektorka Univerzity Karlovy

1. Je zřejmé, že komplikovaná geopolitika a především válka v našem sousedství se České republiky bezprostředně týkají a stavějí nás před závažná rozhodnutí. Zatím jsme jako země obstáli, a to jasnou volbou té správné strany konfliktu a držením pozice předvídatelného a spolehlivého partnera pro své spojence. Nečekáme pasivně, co kdo vyjedná, ale od začátku konfliktu přicházíme s vlastními návrhy a reálně děláme potřebné věci. Postoje Česka jsou často prezentované prezidentem republiky, tedy osobností s nepopiratelnou expertízou v oblasti obrany a bezpečnosti. To vše vyvolává respekt a uznání. Proto nevidím jediný důvod, proč by měla Česká republika stát mimo zásadní jednání týkající se bezpečnosti Evropy, jak se to bohužel stalo u narychlo svolaného jednání do Paříže. Společně s Polskem, zeměmi Pobaltí a Finskem jsme nepochybně zeměmi, které mohou svým partnerům v Unii nejlépe vysvětlit, jak rozumět mentalitě putinovského Ruska a jak na něj reagovat. Předpokládám, že se v nejbližších měsících bude formovat koalice evropských států, které se dohodnou na společném postupu v posílení obrany. Česká republika tam, jak doufám, bude hrát významnou roli. Jestli se to stane na půdorysu celé Unie (a nikoli jen v rámci „aliance některých“), možná naznačí 6. březen, nakdy je do Bruselu svolán mimořádný summit. Tam se má začít jednat o novém bezpečnostním systému a financování znovuvyzbrojení Evropy. Nepíše se mi to lehce. V Česku i v Evropě potřebujeme financovat řešení mnoha problémů, které trápí hodně lidí. Záruka bezpečnosti teď ale bohužel stojí na prvním místě. Přikrčit se a počkat, až se to přežene, nebo spoléhat na ochranu zvenčí by byla moc špatná strategie.



2. Totéž platí pro Evropu. Putina ani Trumpa nevysedíme. Skládáme teď vlastně něco jako „reparát z Trumpa“. Už po jeho první volbě mnozí lídři říkali, že se musí Evropa postavit na vlastní nohy, především v obraně. Nic zásadního jsme ale neudělali, a to ani v reakci na anexi Krymu. Občané USA v demokratické volbě tedy nyní zvolili prezidenta Donalda Trumpa podruhé. A zvolili ho de facto pro celý svět. Pro ten svět, který je zrovna tak nebezpečně rozkolísán. Faktor Trump jasně vynucuje změnu pozic. Evropa, hlavně státy Unie a Velká Británie, nyní začíná jednat. Nejsme v tom sami, podobně reagují Kanada, Austrálie, Japonsko a další demokratické země. Byli jsme před Trumpem, budeme i po něm. Plánujeme konkrétní kroky. Ty kroky budou bolet, protože nepůjde dál velkoryse financovat celé trojhvězdí dosavadních priorit – tedy sociální stát, zelenou politiku a bezpečnost. Obrana a bezpečnost budou muset dostat přednost s tím, že maximum investic by mělo směřovat do domácí, evropské výroby: „Europe First.“ Zásadní bude jednoznačnost rozhodnutí, rychlost a samozřejmě jednota. Unie jako celek má v oblasti zahraniční a bezpečnostní politiky kvůli právu veta států okleštěné pravomoci (je k vzteku sledovat, že této slabosti Unie se dnes pošklebují titíž, kdo dlouhodobě brání jejímu posílení právě v těchto politikách). V takovém systému může paralyzovat provádění zásadních kroků i jeden jediný stát. A víme, že takové státy v Unii máme. Osobně se vnitřních zrad a brzd obávám víc než toho, co přichází z Ameriky. Kromě posílení obrany musí Unie zapracovat na všech doporučeních z Draghiho zprávy. Situaci zvládneme jen při posílení ekonomiky, využití síly společného trhu a odblokováním bariér pro inovace a technologie. K tomu bude potřeba víry mnoha a mnoha evropských aktérů v to, že společně vše zvládneme. Sebevědomí a sebedůvěra jsou nyní extrémně důležité. Flagelantství a poraženectví musíme odbourat. Odbourat vše, co nás oslabuje.



3. USA nejsou jen prezident Trump. Osobně znám spoustu vlivných Američanů, z politiky i z byznysu, konzervativců i liberálů. Tuším, že se většina z nich hodně diví a asi i stydí, když vidí jejich reprezentaci hlasující v dojemné shodě s Ruskem a Severní Koreou. Pan prezident vystupuje jako absolutní vládce a buduje kult červené kšiltovky. I na uctívače jeho kultu v Evropě už je řada postojů a výroků pana Trumpa přespříliš. Po Trumpově prvním mandátu (ostudně zakončeném vyprovokováním lůzy k útoku na Kapitol) jsem měla velký obdiv k tomu, jak ho „utáhla“ americká ústava a profesionální státní aparát. Nyní jsme svědky nového zátěžového testu, ale já věřím tomu, že demokratická Amerika znovu obstojí. Soudy fungují nezávisle, v Kongresu se možná v „midterms“ přeskupí síly. Kromě ústavních brzd a pojistek tady máme i zárodky konfliktu mezi příznivci prezidenta z řad hnutí MAGA a jeho technoúderkou vedenou Elonem Muskem. Je zajímavé sledovat přetahovanou mezi MAGA prosazující uzavření USA před zbytkem světa a digitálním byznysem, který zoufale potřebuje mít dveře otevřené, nejen pro příliv technologických mozků. Nakonec budeme svědky konfliktu Elona Muska s bezpečnostními složkami, které ho nepustí do svých systémů. Odpovědnost za bezpečnost státu je u těchto složek a v nich pracujících lidí příliš vysoká, než aby si nechali pod rukama rejdit dobrodruha Muska. Zahraniční politika a nový kurz nastolený prezidentem Trumpem je samozřejmě něco, co vyvolává znepokojivé otázky. Z evropských diplomatických kruhů zaznívá, že musíme jednat a udržet si Ameriku na své straně. Tak tedy jednejme, zcela chápu a souhlasím. Jednejme o co nejlepších zárukách pro bezpečnost Evropy. Pokud si je máme zajistit sami, jak to včera v Bílém domě slyšel britský premiér Keir Starmer, musíme se podle toho zařídit. Jednejme o narovnání obchodních vztahů, ale prosaďme si, aby se nejednalo jen o zboží, ale i o službách a o zcela nevyrovnané bilanci v oblasti datové ekonomiky. Soukromá data Evropanů jsou významně obohaceným palivem pro americký digitální byznys. Tak to palivo zdražme nebo přestaňme dodávat. Já pán, ty pán. Obchodní války nikomu a ničemu neprospějí. Ale když už je Trump roztáčí, tak hrajme tvrdě. V šoku z výroků prezidenta Trumpa o Ukrajině (jako by mu notičky napsal Putin) a z ohlášení kurzu zahraniční politiky založené výhradně na kšeftu jsem zas po čase vyndala z knihovny Kissingerovo Uspořádání světa. Píše tam něco v tom smyslu, že konflikt mezi pragmatickou reálpolitikou a politikou nesoucí v sobě poslání Ameriky zlepšovat svět je v americké zahraniční politice trvale přítomný. A že bez vyvážení obou už nebude Amerika Amerikou. Budeme si na ono vyvážení, zdá se, muset počkat a mezitím se zařídit pro sebe.