I muži mají svůj přechod

Pamatuje si, že byl ze všeho nejvíc naštvaný sám na sebe. Nejsilnější byl pocit, že ho zradilo vlastní tělo. Zjistil, že najednou nemá stejnou kuráž vyjet na motorce strmý kopec jako jeho devatenáctiletý syn. Když kvůli nateklým kolenům taktak dokončil dvacetikilometrovou túru, kterou kdysi zvládal levou zadní, a dva týdny se pak vzpamatovával. „Zaskočilo mě, že to přišlo dříve, než jsem čekal, myslel jsem si, že tyhle potíže začnou až někdy v šedesáti,“ vzpomíná mladistvě vyhlížející obchodník Petr (46).

Třiapadesátiletý muzikant Emil v poslední době zase zažívá menší chuť na sex i dříve nepoznané emocionální extrémy. Od zvýšené citlivosti po nečekané výbuchy hněvu. „Strašně snadno se dojmu, mnohem víc než dřív,“ směje se s tím, že mu slzy do očí vhání hlavně mistrovství v umění – třeba poslech Smetanova smyčcového kvarteta Z mého života. Se smíšenějšími pocity vnímá, že ho méně zajímá sex. „Někdy mě to trápí, ale má to i svoje výhody,“ říká. „Najednou se dokážu dívat na ženu, užívat si její krásu, aniž mě obtěžuje fyzický chtíč. Cítím se svobodněji.“ A zatímco Petr má díky sportu stále štíhlou postavu, Emil podle svých slov v posledních letech nejen přibral na váze, ale také se u toho „celkově zpomalil, zakulatil a zmedvídkovatěl“.